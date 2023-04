Politie van Brussel betrapt bromfietser met geheime knop die snelheid kan opdrijven

De Brusselse politie heeft afgelopen zaterdag een bromfietser betrapt met een ingebouwde knop om de snelheid op te drijven. "Ondanks de datum, waren de resultaten allerminst een aprilgrap”, zegt een woordvoerder van de Brusselse politie. "Van de tien bromfietsen die we controleerden, bleken er zeven te zijn opgedreven. Er werd ook een bromfietser betrapt die een geheime knop had ingebouwd in zijn voertuig waarmee de snelheid van 18 km/u naar 71 km/u kon worden opgevoerd. In het tweede deel van de controleactie lag de focus op de technische keuring van voertuigen. Er werden 1042 voertuigen gecontroleerd. Daarvan waren er 81 niet in orde met de technische keuring."