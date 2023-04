Loreen gaat opnieuw naar het Songfestival voor Zweden: kan ze na "Euphoria" weer winnen en welke winnaars deden ook een tweede keer mee?

"Mister Eurovision" Johnny Logan is voorlopig de enige die het Songfestival twee keer kon winnen als soloartiest voor Ierland. Logan heeft dat twee keer gedaan met een powerballad: in 1980 met "What's another year", en in 1987 met "Hold me now". Toen vond het Songfestival plaats in Brussel, na de winst van Sandra Kim voor België in 1986. Logan is ook betrokken bij een derde Ierse zege, als auteur van "Why me", het winnende lied van Linda Martin in 1992. Ierland is met zeven overwinningen al jarenlang recordhouder bij de liedjeswedstrijd.