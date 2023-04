Minstens 3 doden in Marseille na schietpartijen: een drugsoorlog met afrekeningen onder jongeren 

Het incident van afgelopen nacht is zeker geen uitzondering in Marseille. Sinds het begin van dit jaar zijn nu al zeker 13 mensen doodgeschoten in de stad. Vorig jaar werden in totaal 32 mensen gedood. De incidenten vonden, net zoals vannacht, plaats in het drugsmilieu. "Die afrekeningen binnen het drugsmilieu komen in golven", zegt Steven Decraene, onze Frankrijk specialist, "momenteel zitten we toch op een hogere golf".