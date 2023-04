Mechelen haalt vandaag fout gestalde fietsen weg bij station: hinderlijk voor andere weggebruikers

De fietsen worden weggehaald op kosten van de eigenaars, zegt Ninah Van Aelst van Mechelen in Beweging. "Je zal een retributie moeten betalen, als je fiets gestald was in een zone waar het niet mag. Daar staan ook verbodsborden. Stond je fiets in een fietsenstalling die verplaatst moet worden, dan kost het je niks. Het gebeurt met de werken wel geregeld dat we fietsenstallingen moeten verplaatsen, maar soms hebben mensen dat niet op tijd gezien. Die mogen hun fiets dus gratis afhalen." Op het plein is op spandoeken en bordjes te zien, hoe eigenaars hun fiets terug kunnen krijgen.