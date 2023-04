Meisje van 6 speelt met gsm van ouders en belt per ongeluk hulpdiensten: brandweer rukt uit voor niets

Een zesjarig meisje uit Reninge was met de GSM van haar mama aan het spelen en belde zo onbedoeld het voorgeprogrammeerde noodnummer 112. Toen er iemand opnam, vertelde ze dat er brand in de keuken was en dat de hulpdiensten snel moesten komen.

In totaal rukten een twintigtal brandweermannen uit om de woningbrand te bestrijden. Maar eenmaal aangekomen was er van een brand geen sprake. Wel werd de stomverbaasde mama met enkele kinderen aangetroffen, onder wie het zesjarig kind. Het meisje was zelf ook heel geschrokken dat haar telefoontje zoveel commotie had veroorzaakt.