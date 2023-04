Minister van Justitie wil spijtoptantenregeling uitbreiden: oplossing in strijd tegen drugscriminaliteit?

In België bestaat de regeling al sinds midden 2018, maar de procedure werd nog maar twee keer gebruikt. In 2021 was er voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, die uit de biecht klapte in een corruptiezaak in het Belgische voetbal, en onlangs was er het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, die spijtoptant werd in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement.