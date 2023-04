Natuurhulpcentrum Oudsbergen helpt in zoektocht naar nieuwe dierenziektes, maar heeft nood aan extra beschermingsmateriaal 

"We doen ook mee aan de bewaking van passieve ziektes onder wilde dieren. Dat wil zeggen dat we samen met de overheid in de gaten houden welke ziektes heersen onder de wilde dieren." De bekendste op dit moment is ongetwijfeld de vogelgriep. "Vandaag nog zijn we 3 dode eenden gaan ophalen. Zij worden nu opgehaald door de overheid en dan wordt er nagegaan of het ook echt vogelgriep was."