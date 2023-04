België bestelt samen met Nederland vier nieuwe fregatten, aan hogere kostprijs 

De aankoop is vrijdag goedgekeurd door de ministerraden van beide landen. De twee fregatten zullen België om en bij de 2 miljard euro kosten, een stuk duurder dan in 2018 was geraamd. Een deel van die meerkosten is te wijten aan de inflatie. Daarnaast koos minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) ervoor om de fregatten volledig uit te rusten met bewapening en sensoren.