Nieuwe studierichting Filmmuziek in het Koninklijk Conservatorium Brussel

De nieuwe richting zal niet door de minste gedoceerd worden. De gerenommeerde Belgische componist Michelino Bisceglia, die al vele prijzen heeft gewonnen voor zijn werk in de filmindustrie, zal de lessen geven. Hij sleepte onder meer een World Soundtrack Award in de wacht voor de film "Marina" van Stijn Coninx en componeerde voor de 10-delige Netflixserie "Thieves of the Wood". Hij werd recent ook genomineerd door de International Film Music Critics Association voor "Breakthrough composer of the Year”. Bisceglia doceerde reeds aan het KCB en zal, naast zijn nieuwe functie, ook nog steeds de disciplines Jazz Compositie & Arrangement geven.