OHL zet Sofian Kiyine, die in sporthal crashte, voor onbepaalde tijd op non-actief

Het ware hallucinante beelden die vorige week vrijdag opdoken van Kiyine, die in Flémalle met zijn auto van de club een rotonde raakte en in een sporthal werd gekatapulteerd.



Gelukkig zonder veel erg. Het had een drama kunnen zijn, want de jeugdtraining van het basketbal was net afgelopen. De speler liep enkele breuken op, maar was niet in levensgevaar.



"De medische toestand van Kiyine is gezien de omstandigheden van het ongeval relatief goed. Hij mag vandaag het ziekenhuis verlaten", luidt het in een kort bericht van OHL.



De club besliste wel om Kiyine voor onbepaalde duur op non-actief te plaatsen."De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen." Het parket van Luik is een onderzoek gestart.