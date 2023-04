Oost-Vlaams drugsonderzoek met inbeslagnames in Nederland: "Criminaliteit mag niet lonen"

De recentste huiszoekingen in Nederland dateren van twee weken geleden, maar drie jaar geleden was er al een eerste doorbraak. Nadat tussen 2018 en 2020 in totaal ruim 9 ton cocaïne werd aangetroffen, leidde dat in 2020 tot acht huiszoekingen in de Vlaamse Ardennen. Daar werden toen 6 verdachten opgepakt, in Nederland ging het om drie mensen. Er werden ook 37 auto's, 87 motorfietsen, tientallen luxehorloges en tal van andere waardevolle zaken in beslag genomen, net als 2,5 miljoen euro cash. Verder onderzoek bracht nog andere verdachten in beeld, waarbij er drie werden opgepakt.