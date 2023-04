OPEC-landen gaan onverwacht minder olie oppompen: waarom doen ze dat, en wat betekent dat voor ons?

Wat is de OPEC en de OPEC+?

De OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, is een samenwerkingsverband tussen dertien landen met als doel een olieprijs vast te stellen die redelijk is voor consumenten en producenten. Momenteel maken Irak, Iran, Koeweit, Saudi-Arabië, Venezuela, Libië, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Nigeria, Gabon, Angola, Equatoriaal-Guinea en Republiek Congo deel van OPEC uit. Het hoofdkwartier van de OPEC bevindt zich in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Verder zijn er een tiental niet-OPEC-leden die wel als bondgenoten van het oliekartel worden beschouwd, waaronder Rusland, Kazachstan, Soedan en Mexico. Samen vormen ze de OPEC+, maar in de praktijk is vooral Rusland een belangrijke partner van OPEC. Opvallend daarbij is dat Saudi-Arabië de Russische invasie in Oekraïne niet veroordeeld heeft. De relaties tussen de Saudi's en de VS zijn bekoeld na het aantreden van de Amerikaanse president Joe Biden.