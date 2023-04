Oudenaarde blijft erop aandringen dat neutrale bankautomaten in centrum toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers

Het probleem sleept al een tijdje aan in Oudenaarde, en de stad heeft al verschillende keren overlegd met Batopin, het bedrijf dat de neutrale bankautomaten beheert. Maar een oplossing vinden is niet simpel, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). "Ze hebben een paar voorstellen gedaan", vertelt hij. "Onder meer om een hellend vlak aan te leggen voor de deur. Maar dat is voor ons geen optie. Zo’n hellend vlak komt dan op het voetpad, en dat is gevaarlijk voor voorbijgangers. Bovendien kunnen andere winkels dan ook vragen om zo’n hellend vlak aan te leggen, en dat is niet de bedoeling. Batopin moet binnen in het gebouw het probleem oplossen, niet op het openbare domein. Het is hun gebouw, hun eigendom, dus zij moeten het probleem oplossen. We blijven erop aandringen. Tot nu toe hebben we van Batopin nog geen nieuwe informatie gekregen wat ze gaan doen."

Bij Batopin hebben we niemand kunnen bereiken voor meer uitleg.