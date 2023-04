Podcast "Waar is Zuster Gabrielle" bereikt 1 miljoen starts en verplettert VRT-record

Bijna exact 41 jaar geleden, in de nacht van 4 op 5 maart, verdween Germaine Robberechts, beter bekend als zuster Gabrielle of "de Gabbe", zoals haar leerlingen in het Sint-Vincentiusinstituut haar noemden.

Zuster Gabrielle was een buitenbeentje in het klooster van Dendermonde. Ze was erg populair bij haar leerlingen. Maar plots verdween ze. Tot op de dag van vandaag is ze spoorloos.