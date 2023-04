Politie gebruikt stroomstootwapen bij interventie intrafamiliaal geweld in Houthalen-Helchteren

De politiezone Carma test al sinds 2019 tasers uit. Elke dag hebben twee ploegen het wapen bij om eventueel te gebruiken bij een interventie. “De test is recent nog verlengd”, klinkt het opgelucht bij de korpschef. “We hebben een vuurwapen, pepperspray en een stok. Maar zo’n stroomstootwaarde is toch een meerwaarde. Hierdoor hebben we meer middelen om iemand die gevaarlijk is te neutraliseren. ”