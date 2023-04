Rechter valt uit door ziekte op proces rond terreuraanslagen

Door de wissel in het hof heeft de voorzitster beslist om de ondervraging van de beschuldigden, die normaal gezien vandaag zou beginnen, uit te stellen tot woensdagochtend. Massart legde ook kort uit hoe ze de verhoren van de beschuldigden ziet.

"Er is een deel over de persoonlijkheid van de beschuldigden, dat zal individueel zijn. Daarnaast is er ook een ondervraging over de feiten. Dat wordt een kruisverhoor, waarbij de beschuldigden allemaal mogen reageren.”

Met die verhoren start er een nieuwe fase op het proces rond de aanslagen. Normaal zouden ze in januari al plaatsvinden, maar de voorzitster stelde ze uit door de juridische procedure over de gevangenistransporten en de naaktfouilles van de beschuldigden. Voor de ondervraging van de beschuldigden zijn er twee weken uitgetrokken.