Ronde van Vlaanderen was veilig en proper: "Toch nog tandje bijsteken om nog minder afval achter te laten"

Naast de vraag om meer respect naar politie en signaalgevers, lag dit jaar ook de nadruk op minder afval achterlaten. "Dat is voor een deel gelukt", zegt gouverneur Van Cauter, "Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We zien wel dat elk jaar steeds meer mensen bewust zijn van de afvalproblematiek en we zien ook dat er jaar na jaar minder afval achterblijft, maar het kan nog altijd beter. We moeten blijven inzetten op ecoteams, op afvaleilanden en op de sensibiliseringscampagnes. We komen er wel, het is een werk van lange adem. De mooiste koersen worden bergop gewonnen. Laten we hopen dat we er in slagen om op termijn de afvalberg serieus te reduceren."