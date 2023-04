Russische autoriteiten arresteren jonge vrouw voor moord op nationalistische blogger en beschuldigen Oekraïense inlichtingendiensten

Het Russische Antiterrorismecomité is ervan overtuigd dat de Oekraïense veiligheidsdiensten de aanslag hebben opgezet. En ook de naam van de bekende oppositiepoliticus Aleksej Navalny wordt vermeld. "Mensen die hebben samengewerkt met het zogenoemde Navalny Anti-Corruptiefonds" zouden de Oekraïense veiligheidsdiensten hebben geholpen.

Aleksej Navalny zelf zit al twee jaar in de gevangenis in Rusland. Zijn Anti-Corruptiefonds is bestempeld als "extremistische organisatie" en ontmanteld. Ivan Zjdanov, een medewerker van Navalny, noemt het vanuit het buitenland "een behoorlijk idiote situatie". "Ontkennen dat we dit hebben gedaan, is idioot. Natuurlijk doen wij zulke dingen niet. En als we niet ontkennen: wat als dan toch iemand denkt dat wij het echt waren?"