Moet je altijd een schadevergoeding betalen wanneer je een afspraak afzegt? 

Volgens Jeroen Smeesters van Federdrive, de Federatie van erkende rijscholen, is dit een gangbare praktijk. “Wanneer je een rijles boekt, wordt vanuit de rijschool een instructeur aangesteld. Als je last minute afzegt of niet komt opdagen, is er vaak geen tijd om een nieuwe leerling in te plannen. Maar de instructeur moet wel worden betaald. Daarom wordt vaak een schadevergoeding gevraagd.”

Smeesters begrijpt dat het niet fijn is om te moeten betalen voor een les die niet doorgaat. “Maar mochten er geen gevolgen vasthangen aan het afzeggen van je rijles, zouden mensen te pas en te onpas afzeggen. Dat is vervelend en kunnen veel rijscholen financieel niet aan.”