Vorig jaar 213 ton zwerfvuil en sluikstort opgeruimd langs Limburgse snel- en gewestwegen

De minister heeft ook zelf even de handschoenen aangedaan op de carpoolparking in Diepenbeek. Samen met de medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer is ze nagegaan wat mensen zoal hebben achtergelaten in een van de vuilnisbakken. Als snel wordt duidelijk dat er heel wat huisvuil tussen zit, zoals een paar zakken met kattenbakvulling, stukjes heg van iemand die gesnoeid heeft, ... In een van de zakken vinden ze zelfs een CV van de politie. "Wat dat betreft kunnen we de dader ook effectief gaan detecteren", zegt Peeters. "Op basis van het adres weten we wie die zak gedropt heeft, dus hij zal het ook wel horen."