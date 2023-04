Stad Brussel wil 66 nieuwe bomen planten op Vossenplein

“De markt op het Vossenplein is een Brussels instituut. Het is een uitdaging om er bomen te planten en de commerciële activiteit te behouden, maar met dit plan zorgen we dat de bomen een langer leven leiden dan de vorige,” voegt Jellab zelf toe. “Bezoekers zullen kunnen snuisteren op de markt, in de schaduw van dit minibos.”