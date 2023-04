Kinrooi klaar voor nieuw aspergeseizoen: eerste telers al naar veiling

Alle aspergeliefhebbers kunnen sneller dan verwacht genieten van hun favoriete groente. Normaal zou het aspergeseizoen volgende week officieel van start gaan, maar de eerste telers vinden hun weg al naar de veiling.

Ook Johan Driessens is al begonnen met het steken van zijn asperges, telkens een magisch moment. "Aspergeteler zijn is echt een passie. Ik ben er 7 dagen op 7 mee bezig en die eerste asperges uit de grond zien komen is elke keer weer goed voor kippenvel." Afgelopen weekend heeft hij die eerste asperges al verkocht bij hem op de boerderij, maar vandaag trekt hij voor het eerst naar de veiling.

Nu al naar de veiling, maar nu zaterdag zal hij ook aanwezig zijn bij de symbolische eerste steek van enkele asperges. "Ieder jaar is er de eerste steek in Kinrooi en zo proberen we eigenlijk Kinrooi, toch wel de aspergegemeente van Vlaanderen, een beetje te promoten", zegt Johan Driessens.