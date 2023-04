Ternat roept verhuurders op om te verhuren aan eigen inwoners: "Huurders vinden moeilijk betaalbare woning"

"Steeds meer inwoners kloppen aan bij het Sociaal Huis van Ternat (OCMW) op zoek naar een betaalbare huisvesting", zegt Parys. Maar de druk op het OCMW is dus te groot: "De doorgangswoningen bieden burgers in nood normaal een tijdelijk onderdak", zegt Parys. "Maar die zitten vol, samen met onze andere opvangstructuren." Ook de lokale huisvestingsmarkt is verzadigd, weet Parys.