Tijdens Kroningsfeesten in Tongeren ontdek je het verhaal van Jeanne D'Arc in catacomben van Gallo-Romeins Museum

De rol van Jeanne D'Arc is weggelegd voor Larissa Leclère en zij vindt het toch best spannend om die rol te vervullen. "Jeanne is een standvastige vrouw die weet wat ze wil", zegt Leclère. "Ikzelf twijfel vaker in het leven, dus ik moet in de paar maanden die we nog hebben toch nog wat meer ballen kweken om haar in volle glorie te spelen. Ik heb enorm veel gelezen over haar en we zijn met het theatergezelschap ook naar Parijs geweest om ons te verdiepen in haar rol, dus dat komt tegen de première zeker goed."