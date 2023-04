Tot 10 jaar cel voor "grootste drugslab van België" in Lendelede

In 2020 vielen speurders binnen op een boerderij in Lendelede, nadat ze al anderhalf jaar lang telefoons aan het afluisteren waren. In een oude varkensstal vond de politie het drugslab, met producten om maar liefst twee ton speed te kunnen maken. Het gerecht sprak over het "grootste drugslab ooit in België", waarvan de producten naar schatting 3,7 miljoen euro konden opleveren.