Moeder en baby, 54 dagen na de verwoestende aardbeving in Turkije, opnieuw herenigd

Wat op dat moment nog niet duidelijk was, was dat Yasemin Begdaş, de moeder van ‘Gizem’, ook was gered van onder het puin. Ze lag zelfs in hetzelfde ziekenhuis, maar was er veel slechter aan toe.

Toch kan de moeder haar dochter nu na 54 dagen kan opnieuw in haar armen sluiten. Dat lukte pas nadat ze een DNA-staal afstond aan het Turkse ministerie. Het ministerie probeerde om met een DNA-test zoveel mogelijk families opnieuw samen te brengen. En in sommige gevallen is dat dus gelukt. "Een van de meest onbetaalbare taken ter wereld is het herenigen van een moeder met haar kind", zei Yanik. "Deel uitmaken van dat geluk betekende ook veel voor ons." Op sociale media postte de minister ook beelden van het knuffelende paar.