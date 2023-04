Van Quickenborne verdedigt strijd tegen drugscriminaliteit: "Je kan situatie niet in een-twee-drie omkeren"

"Ik heb altijd gezegd dat het moeilijker of slechter wordt, vooraleer het beter wordt. Je kan de situatie niet in een-twee-drie omkeren. Met de regering hebben we de besparing van de vorige regering teruggedraaid. We hebben het Stroomplan XXL gemaakt waarbij we investeren in extra mensen op het terrein, het havenkorps en extra controles. We gaan 16.000 mensen scannen en screenen op hun achtergrond. We gaan ook meer containers scannen", legt Van Quickenborne zijn beleid uit.

De minister verwijst ook naar de nationale drugscommissaris die in het parlement is goedgekeurd. "Die wordt deze maand aangesteld met een team van tien mensen. Deze week hebben we ook de wet gestemd rond de bestuurlijke handhaving om burgemeesters meer armslag te geven in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Nogmaals, iemand die beweert dat je dit in een-twee-drie kunt oplossen, dat klopt niet."