Donald Trump landt in New York voor rechtszaak rond gewezen porno-actrice Stormy Daniels

In de VS is het vliegtuig van Donald Trump zopas geland op de luchthaven van New York. Hij vertrok deze middag vanuit zijn landgoed in Mar-a-Lago en reed in een konvooi naar de luchthaven van Palm Beach, vanwaar hij naar New York vloog. Morgen wordt de voormalige president voorgeleid in de rechtbank van New York.

Hij moet zich er verantwoorden in de zaak rond het zwijggeld (130.000 dollar) dat zijn advocaat betaalde aan voormalige porno-actrice Stormy Daniels. Trump zou dat geld valselijk als juridische kosten hebben aangerekend.

Aanklagers zouden ook kunnen beweren dat het betalen van zwijggeld in strijd is met de kieswet, omdat Trump op die manier bewust probeerde belangrijke informatie te weerhouden van de kiezer. Het verdoezelen van een misdrijf door het vervalsen van gegevens, is nog een zwaardere aanklacht dan het vervalsen van bedrijfsdocumenten.