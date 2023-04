Vier terreurverdachten die De Wever zouden hebben geviseerd, blijven in de cel

Advocaat Christian Clement van de hoofdverdachte erkent dat zijn cliënt geradicaliseerd is, maar zegt ook dat het Federaal Parket zich op aanwijzingen daarvoor in het dossier heeft gebaseerd om "ronkende verklaringen" aan de pers te doen. "Stond mijn cliënt een burgemeester - Bart De Wever of iemand anders - naar het leven? Nee!"

Volgens Clement heeft zijn cliënt zich hoogstens het hoofd op hil laten brengen. ""Dit is een beïnvloedbare jongeman die zoals zoveel pubers op zoek is naar een eigen identiteit, een eigen ik, en op de verkeerde kanalen met al dan niet verkeerde figuren is terechtgekomen", aldus Clement. Hij wijst erop dat dergelijke pubers vaak pas achteraf beseffen dat ze mis waren."