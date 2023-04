Vierde keer brandstichting in vakantieverblijf in Koksijde

Wandelaars merkten rook op in het gebouw. De brandweer kwam snel ter plaatse. Maar er was niemand meer in het gebouw. De brandweer gaat uit van brandstichting. De vierde brand in een groot jaar tijd. Begin februari vorig jaar werden gordijnen in brand gestoken. Twee weken later stond een oud wespennest in brand. In december vorig jaar moest de brandweer opnieuw uitrukken naar het gebouw. Het ging toen om een dakloze man die afval in brand had gestoken om zijn eten op te warmen.