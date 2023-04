Vliegtuigwijding op het vliegveld van Goetsenhoven: "Koning Filip haalde hier zijn vliegbrevet"

Van in de jaren 1920 tot in 1996 was Goetsenhoven het militaire domein waar piloten werden opgeleid. Zelfs koning Filip haalde daar zijn vliegbrevet. "In het dorp wonen nu nog heel wat mensen van wie de ouders of grootouders daar ooit een militaire opleiding hebben gekregen", vertelt Wim Mellaerts van de ULM vliegclub van Goetsenhoven. "Het vliegveld ligt dichter bij de harten van de mensen dan je zou denken."