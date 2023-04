Zoutleeuw koopt ING-gebouw met het oog op heraanleg van de omgeving aan de Grote Markt

In Zoutleeuw heeft de gemeenteraad de aankoop goedgekeurd van het gebouw waar nu de ING-bank is gevestigd. De bank gaat Zoutleeuw tijdens de zomer verlaten. "We doen die aankoop uit strategische overwegingen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Kempeneers (CD&V). "Dat gebouw stond al een aantal jaren te koop en we wilden voorkomen dat het in privéhanden terecht kwam. Het situeert zich binnen de fase 2 van de heropwaardering van de Grote Markt. We hebben al de kant langs de Sint-Leonarduskerk heraangelegd en we willen nu hetzelfde doen aan de kant van het historische stadhuis en de Lakenhalle."