Zwaar ongeval met vier vrachtwagens ter hoogte van Torhout op de E403: snelweg afgesloten

In Lichtervelde is een zwaar ongeval gebeurd op de E403 richting Kortrijk. Er zijn vier vrachtwagens betrokken. De snelweg is volledig afgesloten vanaf Torhout. Niet veel later gebeurde er nog een ongeval in de staart van de file. Een auto reed in op een vrachtwagen en belandde onder de oplegger. De vertraging loopt op tot anderhalf uur.