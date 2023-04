1 op de 6 mensen worstelt met onvruchtbaarheid: "De zaadkwaliteit van mannen gaat erop achteruit"

Zo'n 17,5 procent van alle volwassenen, over heel de wereld, heeft last van onvruchtbaarheid. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. Van onvruchtbaarheid is volgens de WHO sprake als een koppel er na twaalf maanden van "regelmatige onbeschermde geslachtsgemeenschap" niet in slaagt om natuurlijk zwanger te worden.

"Dat is veel, maar het is de realiteit die we dagelijks zien in de kliniek", zegt fertiliteitsarts Frauke Vanden Meerschaut (UZ Gent) in "De wereld vandaag" op Radio 1. Een deel van de verklaring heeft volgens haar te maken met de registratie van die cijfers. "Die is op dertig jaar enorm verbeterd", zegt ze. "De toegankelijkheid is erop vooruitgegaan en het taboe is verminderd. Dat zal zeker een factor zijn."