10 jaar na de ramp in textielfabriek Rana Plaza: "Het is nog altijd geen pretje om kledingwerker in Bangladesh te zijn"

Even belangrijk is dat de erbarmelijke arbeidsomstandigheden voor textielarbeiders in Bangladesh zich zeker niet beperken tot de (brand)veiligheid van het gebouw waarin ze werken. Het is er vaak ook veel te warm om er in gezonde omstandigheden te kunnen werken. Ook de lonen van de arbeiders blijven zeer laag en ze moeten veel overuren maken.

Vrouwen zijn ook vaak het slachtoffer van aanranding of worden daarmee bedreigd door hun bazen in een poging om hun productie op te drijven. Vakbonden zijn vaak het doelwit van wraakacties. Bangladesh is nog altijd een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor mensen die actief zijn bij een vakbond.

Allemaal zaken die niet in het akkoord waren opgenomen en die tijdens de coronapandemie vaak nog verergerd zijn. Dat alles maakt dat 10 jaar na de ramp in Rana Plaza de arbeidsomstandigheden in de Bengaalse textielfabrieken nog altijd bijzonder slecht zijn. "Het is nog altijd geen pretje om kledingwerker in Bangladesh te zijn", benadrukt Vanpeperstraete.