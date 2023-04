Cambio heeft nu 300 deelauto's staan in Antwerpen: steeds meer inwoners kiezen niet meer voor een eigen auto

Cambio plant om dit jaar nog meer deelwagens in de stad te zetten. "We gaan een inhaalbeweging doen dit jaar, want vorig jaar waren er problemen bij de toeleveringsketen van de fabrikanten. We hebben even op de rem moeten staan, maar we hopen tegen het einde van dit jaar 350 wagens in Antwerpen te hebben", aldus Gisquière.