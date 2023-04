Aalst neemt maatregelen om vandalisme op kerkhof een halt toe te roepen

Nadat het stedelijk kerkhof van Aalst de voorbije maanden verschillende keren te maken heeft gekregen met vandalenstreken, neemt het stadsbestuur maatregelen. "Op een begraafplaats moet sereniteit heersen. Daar geldt een absolute nultolerantie voor vandalisme", zegt Schepen van bevolking Caroline De Meerleer (N-VA). "We denken aan een automatische poort die ’s avonds gesloten kan worden. Een camera moet er ook voor zorgen dat we de daders van vandalenstreken sneller kunnen opsporen. En extra toezicht op zondag is ook aangewezen. De burgerwacht houdt een oogje in het zeil en de politie komt ook vaker patrouilleren."