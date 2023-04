Aalst wil met nieuwe "hippe en nuttige" gadgets toeristen lokken: "De investering is het waard"

De gadgets moesten hip en trendy worden, met een knipoog naar het DNA van de Aalstenaars, en dan nog eens nuttig. "En dat is het geval met paraplu's, sokken, cadeaupapier en draagtassen, als die de mooie illustraties van Bram tonen. Uiteraard moeten we een professionele illustrator betalen, maar die investering is het wel waard", zegt schepen voor Toerisme De Meerleer. "Hoeveel die investering precies zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Sommige gadgets zijn nog in productie. Maar tegenover de investering staan ook meer inkomsten natuurlijk. Die investeringen betalen zichzelf terug. Maar we gaan niets promoten wat niet goed ontwikkeld is. Het zijn onze toeristische trekpleisters, zowel gebouwen als stadsgezichten en standbeelden, die we op die manier, dynamisch en interactief hebben willen weergeven. Als je niets doet, gaan de toeristen natuurlijk niet langskomen. Als je iets moet doen, moet je ’t ook wel goed doen, en moet je er durven in investeren, en dat is wat we deze keer echt wel eens gedaan hebben", besluit De Meerleer.