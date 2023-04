Attractie in Plopsaland De Panne opnieuw open na ongeval

Het ongeval gebeurde maandag op de attractie "Mega Mindy Jetski" in Plopsaland De Panne. Een oudere vrouw stond met een kind op de attractie en viel. De politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeerde nooit in levensgevaar en zou aan haar val een gebroken arm hebben overgehouden. Omdat het onduidelijk was wat er precies gebeurd is, sloot het park de attractie gisteren. De politie en het parket kwamen ter plaatste voor het onderzoek.