Beursstraat in Wellen wordt grondig aangepast om snelheidsduivels schaakmat te zetten

"De Beursstraat krijgt trouwens nog wat extra aanpassingen", gaat Robeyns verder. "We hebben in het verleden al heel wat snelheidsduivels betrapt op overdreven snelheden. Controles alleen blijken niet genoeg om mensen te motiveren om zich aan de snelheidslimieten te houden, dus daarom hebben we ervoor gekozen om de straat grondig te herinrichten. Zo zullen er fietssuggestiestroken, asverschuivingen, twee verhoogde kruispunten en rijbaankussens aangelegd worden om het verkeer te remmen. De maximale snelheid zal ook verlaagd worden naar 50 kilometer per uur en we overwegen om een trajectcontrole in te voeren."