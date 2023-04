Bibliotheek Izegem verkoopt 26.000 cd's: "Als je die plaats beter kan gebruiken, dan moet je keuzes maken"

De bibliotheek in Izegem telt zo'n 26.000 cd's. Acht jaar geleden werden er daarvan nog 20.000 cd's uitgeleend, maar vorig jaar nog maar net iets meer dan 4.000. Daarom werd beslist om alle cd's te verkopen. Al is het met gemengde gevoelens, zegt Nicolas Capelle van de bibliotheek. "Twee medewerkers hebben zo'n 35 jaar aan die collectie gewerkt en ze opgebouwd"

"Het is met spijt in het hart dat we ze van de hand doen. Maar als ze meer plaats inneemt dan dat je mensen er een plezier mee kan doen, en als je die plaats beter kan gebruiken, dan moet je knopen doorhakken. Er komt een vertelhoek in de plaats waardoor we onze jeugdwerking kunnen uitbreiden."