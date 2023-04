Bloed van witstaartherten doodt de bacteriën die de ziekte van Lyme veroorzaken

De onderzoekers kweekten vervolgens de Lyme-bacterië in proefbuizen en voegden dan het serum toe. "En kijk eens aan, het serum doodde de bacteriën", zei Rich. "Wat het ook is bij de herten dat de ziektekiem doodt, het is een deel van het aangeboren immuunsysteem, een deel van het immuunsysteem dat voorafgaat aan antilichamen."

"De Lyme-bacterie heeft eiwitten op haar oppervlak die haar beschermen tegen het menselijke aangeboren immuunsysteem. Hertenbloed is op een of andere manier anders, zodat de bacteriën niet in staat zijn zich te beschermen tegen het aangeboren immuunsysteem van de witstaartherten", voegde Pearson eraan toe.

"In deze experimenten hebben we vastgesteld dat het serum van witstaartherten de Lyme-bacterie doodt", zei hij; "De volgende belangrijke vraag zal zijn precies te begrijpen hoe het hertenbloed de bacterie doodt."

Dat wordt de volgende stap in het onderzoek: de precieze mechanismen in het hertenbloed achterhalen die de bacteriën doden.

"We willen vaststellen of het iets is dat we bij mensen kunnen opwekken", zei Rich. "Of misschien zouden we dit op een of andere manier in ons voordeel kunnen gebruiken om het voorkomen van de ziekte van Lyme in het wild terug te dringen."

De studie van het team van UMA en een collega van de Auburn University is gepubliceerd inVector-Borne and Zoonotic Diseases. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Massachusetts Amherst.