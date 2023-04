Na 67 jaar zijn nog twee slachtoffers geïdentificeerd van grootste mijnramp in Belgische geschiedenis

Voor een tiental slachtoffers waren er indertijd geen nabestaanden in de buurt om hen te herkennen. Ze werden snel begraven, omdat ze er zo erg aan toe waren. Op de 65e verjaardag van de ramp zijn die anonieme slachtoffers opgegraven.

Het is de zoon van een van hen die na drie jaar druk uitoefenen de opgraving en identificatie in gang kreeg. Hij was amper 4 jaar oud toen zijn 48-jarige vader Francesco om het leven kwam.

Nu twee jaar laten heeft het DVI hun werk afgerond. Ze zijn er in geslaagd om 2 van de anonieme lichamen formeel te identificeren met DNA-onderzoek. In de andere gevallen was de identificatie niet doorslaggevend, sloten de DNA-stalen identificatie zelfs uit of was er geen DNA beschikbaar van familieleden om het mee te vergelijken.