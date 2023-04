Burgemeester Emir Kir neemt bevoegdheden af van drie PS-schepenen

De Brusselse regionale PS heeft de lokale PS-afdeling in Sint-Joost intussen op non-actief gezet en is volop bezig om een nieuwe afdeling op te richten, met het oog op de verkiezingen van 2024. Hiermee is de strijd volop aan de gang om het leiderschap binnen de gemeente. Enkele getrouwen van Emir Kir staan, samen met de burgemeester, lijnrecht tegenover schepenen die voor de officiële PS hebben gekozen. Dat leidt tot een heuse clanstrijd, waarbij in het verleden al letterlijk klappen vielen tijdens een gemeenteraad.