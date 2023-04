Een derde minder padden overgezet tijdens paddenoversteek in Keerbergen

Het aantal padden is de voorbije jaren wel gedaald, merken ze in Keerbergen. "Een jaar of vijf geleden hebben we 3.000 à 3.500 dieren overgezet. Dit jaar waren er dat minder dan 1.000", vertelt Ivo Verbeke van Natuurpunt Keerbergen. "Dat heeft onder meer te maken met huizen die er zijn bij gekomen waardoor wij niet overal meer schermen kunnen plaatsen om de padden tegen te houden. En padden verdwijnen ook van terreinen die bebouwd worden."