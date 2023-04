Nieuw fietsplan wil bijna alle gemotoriseerd verkeer weg van scholen en het aantal verplaatsingen met fiets verdubbelen

Peeters wil dat bereiken door fietsen veiliger te maken. "Woorden als "moordstrookje" of "dodehoekongeval" moeten uit het woordenboek verdwijnen", zegt de minister daarover. Nu blijven fietsers nog steeds erg kwetsbaar. Het aantal fietsdoden in Vlaanderen zit al een jaar of vijf in de lift: in 2021 waren het er 67, in 2022 73. Ter vergelijking: in 2017 waren het er de helft minder.