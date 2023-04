Limburgse fruittelers stemmen massaal voor fusie van Belgische Fruitveiling met BelOrta

Al sinds 2021 proberen de Belgische Fruitveiling en BelOrta het eens te raken over een fusie. "Wij zagen al snel dat we het samen beter zouden doen. Als we 5 of 10 jaar vooruit kijken, zien we beiden dat die schaalvergroting noodzakelijk is om de toekomst van de fruitteelt veilig te stellen", zegt directeur van de Belgische Fruitveiling Marc Grauwels.