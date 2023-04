Geen fietsen toegelaten op het parcours van de Paardenprocessie in Hakendover

Op Paasmaandag vindt naar aloude traditionele de jaarlijkse Paardenprocessie plaats in Hakendover bij Tienen. Om de veiligheid te garanderen, zijn een aantal maatregelen afgesproken met de politie en de stad Tienen. "Dit jaar is beslist dat er geen fietsen op het parcours van de processie toegelaten worden", zegt communicatieverantwoordelijke Liesbeth Vanhelmont. "Om daaraan tegemoet te komen, heeft de stad Tienen extra fietsenstallingen voorzien. Ten tweede, en dat is niet nieuw maar wel belangrijk, zeker voor de paarden, mag er geen glas gebruikt worden op het parcours van de processie. Bezoekers mogen wel eigen drank meebrengen, maar dan wel in plastic verpakking."

"De indrukwekkende paardengalop op de Tiense Berg lokt altijd veel volk", zegt Liesbeth Vanhelmont nog. Na de topeditie van vorig jaar met meer dan 20.000 bezoekers, zien de weersvoorspellingen er alvast gunstig uit. En op vraag van veel kinderen organiseren we naast de paardengalop ook een optocht met pony's. Alle info is samengevat op onze website", besluit Liesbeth Vanhelmont.