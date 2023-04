Studenten restaureren historische kelderkeuken met 1.600 tegels van oude, Antwerpse meisjesschool De Dames

Het zijn de studenten Conservatie en Restauratie van Universiteit Antwerpen die de restauratie op zich namen. "We zijn de afgelopen 5 jaar beziggeweest om de tegels te restaureren", zeggen de, ondertussen, oud-studenten Celine Van den Brande en Rani De Vos, die de specialisatie Keramiek volgden. "We zijn er langer mee beziggeweest dan onze opleiding. Van "start to finish" hebben we al die keramiektegels bewerkt." In totaal gaat het over 1.600 Delftse tegels.