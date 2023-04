Houten paaltjes op strand van Knokke-Heist blijven staan, ondanks negatief advies over veiligheid

Wie vandaag over het strand van Knokke-Heist wandelde, is het misschien opgevallen: de bekende fotogenieke houten paaltjes zijn er na een nieuwe zandopspuiting nog moeilijk zichtbaar. De gemeente Knokke-Heist besliste eerst om de paaltjes tijdens de zandopspuiting te verwijderen, maar trok die goedkeuring nadien weer in.

De dubbele rij paaltjes zijn een soort golfbrekers om afkalving van het strand tegen te gaan. Ze zijn een populaire plaats om foto's te nemen. Maar nu zijn de houten paaltjes ter hoogte van het Casino bijna volledig onzichtbaar na een zandopspuiting in Knokke-Heist. Ze steken nog enkele centimeters boven het zand, en dat is volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) niet zonder risico’s.